Проект бюджета 2023 года предусматривает рост расходов на силовиков

Проект бюджета на 2023 рост предусматривает рост расходов на силовиков и национальную оборону, сообщает Reform.by со ссылкой на документ, размещенный на национальном правовом портале.

На силовиков (включая органы внутренних дел, прокуратуру, органы уголовно-исполнительной системы и суды) из бюджета запланировано потратить 4,069 млрд рублей, то есть на 926 млн рублей больше, чем в 2022 году. На органы внутренних дел потратят 1,49 млрд рублей, на прокуратуру — 144,16 млн рублей, на органы госбезопасности — 334,6 млн рублей, на суды — 231,28 млн рублей.

На национальную оборону (включая оборону и вооруженные силы, обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации) из бюджета в 2023 году планируется потратить 2,77 млрд рублей. Это на 960 млн рублей больше, чем в прошлом году. На оборону и вооруженные силы власти запланировано потратить 2,635 млрд рублей, на обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации — 110,5 млн рублей.