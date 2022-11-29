Бывшего сотрудника прокуратуры приговорили к 6 годам колонии за слив данных о силовиках

Минский городской суд приговорил бывшего сотрудника прокуратуры Олега Ермакова к 6 годам колонии по обвинению в распространении информации о личной жизни (часть 1 статьи 179 УК) и разжигании социальной вражды (часть 1 статьи 130 УК), пишет «Вясна».

Суд прошел 18 ноября, но о его результатах стало известно только сейчас. Согласно материалам дела, Ермаков передал данные о силовиках «протестным информационным ресурсам».

Минчанина задержали 10 февраля. Как пишут правозащитники, у Ермакова есть жена и две несовершеннолетние дочки.