Мария Колесникова попала в реанимацию больницы скорой помощи в Гомеле, сообщает телеграм-канал штаба политика Виктора Бабарико. Причина госпитализации не известна.

Бригада скорой доставила Марию в больницу 28 ноября, ее госпитализировали в первое хирургическое отделение и перевели в реанимацию. Адвоката Марии 29 ноября в третий раз подряд не допустили к Марии в колонии, объяснив это отсутствием заявления от нее.

22 ноября стало известно о том, что Марию Колесникову в колонии отправили в ШИЗО. Сколько времени она там находилась — не известно.

Обновлено в 19.50. Марию привезли в больницу с хирургической патологией и прооперировали 28 ноября. Как сообщает канал Виктора Бабарико, она в стабильно тяжелом состоянии с улучшением. 30 ноября ее должны перевести в хирургическое отделение.