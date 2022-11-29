Против жителя Речицы, который поджег себя и проехался на велосипеде рядом с музеем, завели уголовное дело о хулиганстве

Против 17-летнего жителя Речицы, который поджег себя и проехался на велосипеде рядом с городским краеведческим музеем, возбудили уголовное дело о хулиганстве (статья 339 УК), пишет провластный телеграм-канал «Обратная сторона».

Видео трюка, который пытался совершить парень, 27 ноября опубликовал инстраграм-аккаунт «ЧП Гомель». По сведениям администраторов аккаунта, ситуация произошла 25 ноября.

28 ноября в УВД Гомельского облисполкома прокомментировали ролик.

«Парень надел на себя несколько курток и облился бензином. Приятель чиркнул зажигалкой, и жидкость воспламенилась. Трюк сделать с первого раза не получилось: колесо велосипеда повело на льду. Второй дубль оказался удачным. По счастливой случайности никто не пострадал», — сообщило УВД.