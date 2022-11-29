Бойцы батальона «Террор» избили добровольца полка Калиновского

Бойцы добровольческого батальона «Террор» избили бойца полка Калиновского. Информацию об этом «Медиазоне» подтвердила пресс-служба полка.

28 ноября в чате «Беларуский Дом в Украине» появилось сообщение о том, что на прошлой неделе в Николаеве бойцы батальона «Террор» «взяли в плен и пытали» бойца полка Калиновского.

Со слов источника, бойцу стянули руки и наносили удары по разным частям тела, «выдавливали глаза, душили и заставляли сесть на бутылку». Кроме того, заставили сказать на камеру, что доброволец занимался мародерством в Александровке, «склоняли к суициду и предлагали убить куратора ГУР».

Еще одно сообщение от того же аккаунта содержало фотографии медицинских документов и, вероятно, самого потерпевшего с гематомами на запястьях и вокруг глаз.

Из выписки следует, что пострадавшего бойца зовут Артем Лемешко. В документе говорится, что в больницу он поступил в состоянии средней степени тяжести через 8 часов после получения травмы в результате избиения. Основным диагнозом указан ушиб передней стенки живота, а сопутствующими — ушиб мягких тканей головы и параорбитальные гематомы. Повреждений внутренних органов обследование не выявило.

Пресс-служба полка Калиновского подтвердила информацию из сообщения в чате «Беларуского Дома в Украине», отметив, что его написал боец полка, «благодаря которому Лемешко остался жив». В полку подчеркнули, что «не считают виноватыми в ситуации весь "Террор"».

По информации пресс-службы, против виновных в избиении подали заявление в прокуратуру. «Медиазона» попыталась связаться с пострадавшим бойцом, но на момент публикации не получила ответа. В полку сообщают, что он находится в больнице — плохо себя чувствует и пока не может говорить.

Представитель батальона «Террор» Родион Батулин на запрос о комментарии ответил, что у него «нет времени на опровержение всей хуйни, которую он каждый день слышит о батальоне».