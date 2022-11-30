В BYPOL отрицают, что рекомендовали администраторам ЧКБ не рассказывать о внедренном силовике

Представители объединения бывших силовиков BYPOL в интервью «Зеркалу» отрицают, что посоветовали администраторам «Черной книги Беларуси» не рассказывать о внедренном в команду сотруднике ГУБОП Артуре Гайко.

Журналисты спросили, почему в своем расследовании в 2021 году BYPOL умолчал о том, что Гайко был среди администраторов ЧКБ и имел доступ к сообщениям читателей. Представители объединения ответили, что «сообщили о данном факте всем заинтересованным лицам».

— Информация о том, что среди администраторов ЧКБ выявлено нахождение внедренного сотрудника ГУБОПиК, была доведена всем заинтересованным лицам. Им же было высказано наше видение возможного развития ситуации, а также рекомендованы альтернативные действия, направленные на пресечение усугубления обстановки. Окончательное решение по данному вопросу принимала команда ЧКБ, — рассказали в BYPOL «Зеркалу» .

Ранее бывшая сотрудница инициативы Янина Сазанович заявила, что после разоблачения агента ГУБОП BYPOL просил ЧКБ не рассказывать об этом.

«BYPOL нам говорил о том, что это очень сильно может испугать людей. BYPOL нам сказал, что мы не должны показывать, что агент был внедрен так глубоко в команду», — рассказала она «Медиазоне».

Журналисты «Зеркала» уточнили, какие действия предпримет BYPOL, если силовики получат доступ к данным людей, зарегистрированных в плане «Перамога». На это представители инициативы ответили, что «утечка исключена».

— Для обеспечения безопасности участников плана «Перамога» предприняты исчерпывающие меры. Если установлено, что кому-то из данной категории угрожает опасность, то им даются рекомендации в частном порядке в зависимости от обстоятельств, — сказали они.

«Дамоклов меч» над «Черной книгой». История губоповца, который 10 месяцев работал в канале по деанону силовиков (и получал за это зарплату)

В октябре «Белсат» выпустил расследование о том, что в команде «Черной книги Беларуси» девять месяцев работал внедренный сотрудник ГУБОП Артур Гайко. В расследовании говорилось, что Гайко верифицировал Даниил Богданович, который на тот момент был координатором агентства «Инфопоинт». Бывшая сотрудница ЧКБ Янина Сазанович рассказала, что у нее были подозрения в отношении Гайко, но ему удалось убедить команду в том, что он не агент. В мае 2021 года Гайко участвовал в Минске в аресте Романа Протасевича и Софьи Сапеги, которая была в команде ЧКБ.

30 июля того же года объединение BYPOL выпустило расследование об Артуре Гайко, назвав его должность, место работы и контактные телефоны. В расследовании сказано, что он пробивал для «Черной книги Беларуси» силовиков и «слил» контакты сослуживцев. При этом BYPOL умолчал о том, что Гайко был среди администраторов ЧКБ и имел доступ к сообщениям читателей.