Бывшего министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу обвиняют в получении взятки

Экс-главу Минлесхоза Виталия Дрожжу обвиняют в получении взятки (часть 3 статьи 430 УК), следует из расписания на сайте Верховного суда. Процесс начнется 8 декабря.

В начале мая Александр Лукашенко уволил Дрожжу «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе». О чем конкретно шла речь, не сообщалось.

В конце апреля «Наша Ніва» и «Белсат» со ссылкой на свои источники написали, что сотрудники ГУБОПиК задержали Виталия Дрожжу. В приемной министерства журналистам «Зеркала» не подтвердили эту информацию и ответили, что Дрожжа на больничном. Пресс-секретарь министерства Анастасия Мацкевич отказалась давать комментарий «экстремистским ресурсам».

5 апреля 2018 года Виталий Дрожжа назначен Министром лесного хозяйства. До этого он с 2008 по 2013 руководил Бобруйским лесхозом. С 2013 года до апреля 2018 года работал гендиректором Национального парка «Браславские озера».