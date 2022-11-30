Силовики задержали адвокатку Татьяну Лишанкову, сообщает телеграм-канал by_culture.

Как пишут авторы канала, это случилось днем 29 ноября. Сейчас адвокатка находится в минском ИВС, пишет by_culture. Подробности задержания неизвестны.

Лишанкова работала защитницей координаторки «Лятучага ўніверсітэту» Татьяны Водолажской, которую в июне приговорили к 2,5 годам химии по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет by_culture.

Обновлено в 18:58. После публикации новости первоисточник удалил информацию о задержании адвокатки.