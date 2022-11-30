В Пружанах на 10 суток арестовали многодетную мать, осужденную на 3 года домашней химии за комментарий о Лукашенко

В Пружанах многодетную мать Викторию Онохову-Журавлеву, осужденную на 3 года домашней химии по делу о клевете в отношении Лукашенко (статья 367 УК) арестовали на 10 суток за пропуск отметки в милиции, рассказала она сама в инстаграм.

В инстраграм-аккаунте Оноховой-Журавлевой появилось видео, в котором она говорит: «Если вы смотрите это видео, значит я уехала на сутки в пружанское ИВС. Потому что пропустила отметку в понедельник, а это второе нарушение отбывания режима».

В видео есть подпись, что задержанная «вернется через 10 суток».

27 марта Онохову-Журавлеву приговорили к 3 годам домашней химии по делу о клевете в отношении Лукашенко (статья 367 УК).

Согласно материалам дела, в августе 2020 года она оставила комментарий под репостом статьи про погибшего брестчанина Геннадия Шутова в чате «Пружаны: идеи, события, изменения». Сообщение былом таким: «Лукашенко убил еще одного белоруса», пишет «Вясна».

3 сентября у нее дома прошел обыск. При обыске силовики изъяли технику и электронный ключ для налоговой.

Семья Оноховых-Журавлевых воспитывает 13 детей, восемь из них — приемные.