Вечером 29 ноября силовики задержали социологиню Оксану Шелест, сообщают авторы фейсбук-аккаунта, посвященного философу Владимиру Мацкевичу.

Вместе с Шелест задержали Кирилла Мальцева. Причина задержания неизвестна.

Оксана Шелест — авторка исследования «Голос улиц», в котором анализировались протесты в Беларуси летом и осенью 2020 года. Работала в Институте социологии НАН Беларуси: руководила сектором методики и практики оперативных исследований, занимала должность ученого секретаря, возглавляла отдел технологий социологических исследований. Является эксперткой аналитической группы агентства гуманитарных технологий.