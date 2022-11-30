В Жлобинском колледже заключили под стражу подростка, который просил денег у минчанина, представившись девушкой

В Жлобинском колледже на глазах учащихся и школьников заключили под стражу 17-летнего подростка М., обвиняемого в мошенничестве (часть 3 статьи 209 УК). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В пресс-релизе говорится, что в октябре этого года подросток познакомился с минчанином Л. в интернете, представившись девушкой по имени Снежана. М. просил жителя Минска перевести ему на карту деньги для лечения матери и оплаты аренды. Л. перевел подростку более 10 тысяч рублей, которые тот потратил на ставки в букмекерских конторах.

Согласно материалам дела ранее судимый за аналогичное преступление молодой человек в октябре 2022 года, представившись девушкой по имени Снежана, на одном из интернет-сайтов познакомился с жителем г.Минска Л. Затем обвиняемый путем обмана в ходе переписки договорился с Л. о переводе в несколько приемов денежных средств на его банковские платежные карты под предлогом сбора денег на лечение матери, а также оплаты аренды квартиры.

— После последнего перевода Л. обратился в органы внутренних дел за помощью — вскоре М. был задержан правоохранительными органами, — пишет Генпрокуратура.

Ранее подростка уже судили за аналогичное преступление, добавляют в ведомстве.