Генпрокуратура возбудила два уголовных дела против бывшего представителя BYPOL Олега Талерчика

Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела о содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК) и разжигании социальной вражды (часть 1 статьи 130 УК) против бывшего представителя BYPOL Олега Талерчика. Информация об этом появилась в телеграм-канале Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела, Талерчик дал интервью телеканалу «Белсат», где высказался о привлечении к уголовной ответственности беларуских силовиков, оставшихся работать после выборов 2020 года.

Олег Талерчик — бывший прокурор, который присоединился к объединению экс-силовиков BYPOL после 2020 года. В октябре он объявил, что выходит из организации из-за «некоторых обстоятельств, с которыми не смог согласиться».