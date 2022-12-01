Российский правозащитник сообщил о мобилизационной повестке гражданину Беларуси; в военкомате это отрицают

Беларусу Александру Арлукевичу, работающему на сахарном заводе в Челябинске, вручили мобилизационную повестку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил российский правозащитник Павел Чиков.

По его словам, бригадир прямо на рабочем месте вручил Арлукевичу повестку о явке в военный комиссариат для отправки на сборный пункт. По информации правозащитника, повестка была выписана на 1 декабря, беларус в военкомат не явился, тогда «военкомат сообщил, что намерен насильно отправить его в войска». Арлукевич намерен обжаловать решение о мобилизации в суде.

Чиков подчеркивает, что беларус никогда не был гражданином России и не имеет даже вида на жительство.

2 декабря правозащитник обновил пост. Он дополнил, что пресс-служба правительства Челябинской области отрицает информацию о мобилизации беларуса.

— Несмотря на личное обращение Арлукевича к нашим юристам и присланные им документы, остаются вопросы в достоверности изложенной выше информации, мы ее дополнительно проверяем, — добавил Чиков.

Согласно указу Владимира Путина о «частичной мобилизации», призыву подлежат только граждане РФ, иностранцы могут заключить контракт о прохождении военной службы добровольно.

Вечером 30 ноября издание Astra рассказало о беларусе по имени Александр, которому вручили мобилизационную повестку на Челябинском сахарном заводе. Его фамилия не называлась, но, судя по всему, речь шла об Арлукевиче.

«Нас, семь работников, в понедельник вызвал бригадир и завел к себе в кабинет, после этого вручил каждому по повестке. Я гражданин Беларуси, другие мужики в основном с Узбекистана. Мы даже не ожидали, что такое может быть, ведь мы не имеем даже вида на жительство России, я уже не говорю о гражданстве и тому подобное. Повестки у нас на завтра. Мне угрожают увольнением, а ребята другие почти все уже уволились и поехали домой, а я не могу уволиться, у мень есть много причин. Бригадир говорит, что, мол, есть указ Путина и призывают даже не граждан РФ. Мне говорят, типа на войну тебя не отправят, только данные уточнят и всё, но я всё равно боюсь», — рассказал Astra беларус.

Обновлено 2 декабря в 14:15. Добавлена информация об ответе пресс-службы правительства Челябинской области, в соответствии с этим изменен заголовок.