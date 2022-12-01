Виктора Бабарико перевели в колонии на новую работу

Виктор Бабарико теперь выжигает в колонии древесный уголь, условия работы ухудшились, сообщает телеграм-канал штаба политика.

Теперь Виктор Бабарико шесть дней в неделю в течение девяти часов находится на улице, без доступа к бытовому помещению, где была бы возможность согреться во время смены.

Ранее Виктор Бабарико работал укладчиком хлебобулочных изделий, и должен был постоянно находиться в пекарне, в помещении практически без вентиляции. Самая первая его «должность» в колонии — истопник в пекарне.

Родные политика беспокоятся о состоянии его здоровья, поскольку, несмотря на медицинские противопоказания, работа Виктора Бабарико связана с поднятием тяжестей и высокой задымленностью.

20 декабря 2021 года Верховный суд приговорил Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима. Суд признал политика виновным по двум статьям УК — получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК) и легализация средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК). Он единственный из восьми обвиняемых по делу «Белгазпромбанка» не признал вину по всем эпизодам обвинения.