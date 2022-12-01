Силовики задержали мужчину за «циничный комментарий» по поводу смерти Владимира Макея

Сотрудники ГУБОПиК задержали мужчину, оставившего «циничный оскорбительный комментарий» по поводу смерти Владимира Макея, сообщает провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

На канале также опубликовано «покаянное» видео, на котором задержанный говорит, что принимал участие в акциях протеста 16 и 23 августа, был подписан на «экстремистские» телеграм-каналы и репостил оттуда информацию.

Это уже как минимум второй случай задержания за комментарии по поводу смерти Владимира Макея. Всего же, как утверждают авторы провластного канала, «установлено более 20 лиц, находящихся в Беларуси, которые в деструктивной истерике решили оскорбить память умершего».

Владимир Макей умер 26 ноября. Ему было 64 года. Должность министра иностранных дел Макей занимал с 2012 года.