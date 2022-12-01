«Вясна»: Анатолию Латушке в СИЗО «настоятельно не рекомендуют» писать письма на беларуском языке

Анатолию Латушке в СИЗО «настоятельно не рекомендуют» писать письма на беларуском языке, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, это связано с тем, что «цензор в СИЗО Витебска не изучала беларуский язык и совсем его не понимает».

В сентябре суд приговорил Анатолия Латушка, двоюродного брата Павла Латушко, к шести годам колонии по статьям о хулиганстве (статья 339 УК), препятствовании референдуму (часть 2 статьи 191 УК), надругательстве над государственным флагом (статья 370 УК), незаконном сборе и распространении личных данных (часть 3 статьи 203-1 УК), участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).