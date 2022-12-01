Журналист Геннадий Можейко не признал вину в суде

В Минском городском суде начали рассмотрение дела журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко. Свою вину в суде он не признал, сообщает «Спутник».

Геннадия Можейко обвиняют в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

По версии обвинения, Можейко «действуя по мотивам политической и идеологической вражды, в период с 23 июня 2020 года по октябрь 2021 года совершил ряд преступлений». Также он, «изготовил и разместил в интернете негативные, непристойные и недопустимые» высказывания в отношении Лукашенко.

Кроме того, как следует из обвинения, Геннадий Можейко, находясь на встрече с избирателями, которую проводил депутат Валерий Воронецкий, проводил агитацию против власти, «нарушая общечеловеческую мораль».

Гособвинитель процитировала высказывания Можейко о Лукашенко: «С автоматом бегать (...) разве может нормальный человек с автоматом бегать (...) это умалишенный урод».

Можейко — автор статьи об убитом в перестрелке с сотрудниками КГБ минчанине Андрее Зельцере. Журналиста задержали 1 октября 2021 года.

Спустя несколько дней после задержания Можейко «Комсомольская правда» закрыла представительство в Беларуси.