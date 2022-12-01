Квалификационная комиссия не аттестовала адвокатов Владимира Пыльченко и Виктора Мацкевича, сообщает проект «Право на защиту». Сегодня Минюст провел для адвокатов внеочередную аттестацию.

Оба адвоката представляяют интересы многих фигурантов политических дел и продолжают выступать защитниками тех, кого уже осуждили. Среди клиентов Пыльченко — Эдуард Бабарико, Ирина Славникова, Катерина Андреева (Бахвалова), Левон Халатрян. Виктор Мацкевич защищает Сергея Тихановского, Игоря Олиневича, Акихиро Гаевского-Ханады, Евгения Юшкевича, Виктора Бабарико и Алеся Беляцкого.