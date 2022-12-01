Суд арестовал социологиню Оксану Шелест на 15 суток по статье о неповиновении должностному лицу (статья 24.3 КоАП), сообщили авторы аккаунта, посвященного философу Владимиру Мацкевичу.

Вместе с Оксаной судили ее коллегу, Кирилла Мальцева, ему присудили 13 суток ареста по аналогичной статье. Оксана и Кирилл находятся на Окрестина.

Оксану Шелест и Кирилла Мальцева задержали 29 ноября.

Оксана Шелест — авторка исследования «Голос улиц», в котором анализировались протесты в Беларуси летом и осенью 2020 года. Работала в Институте социологии НАН Беларуси: руководила сектором методики и практики оперативных исследований, занимала должность ученого секретаря, возглавляла отдел технологий социологических исследований. Является эксперткой аналитической группы агентства гуманитарных технологий.

Кирилл Мальцев был студентом «Летучего университета», окончил Беларуский национальный технический университет по специальности «Архитектура».