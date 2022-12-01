Следственный комитет передал в прокуратуру дело Тихановской и членов КС

Главное следственное управление СК закончило предварительное расследование в отношении представителей Координационного совета Светланы Тихановской, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского, Марии Мороз, сообщили в СК.

Дело в отношении представителей Координационного совета рассматривали в порядке специального производства, начатого в октябре. Сейчас СК передал уголовное дело генеральному прокурору для направления в суд.

Действия Тихановской квалифицированы по статьям:

приготовление к захвату и удержанию зданий и сооружений (часть 1 статьи 13 и часть 1 статьи 292 УК);

приготовление к участию в массовых беспорядках (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК);

заговор с целью захвата власти (часть1 статьи 357 УК);

создание экстремистских формирований и руководство ими (части 1 и 2 статьи 361-1);

призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК);

разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК);

оказание помощи иностранному государству в действиях против нацбезопасности (часть 1 статьи 356 УК);

самовольное присвоение звания и власти, сопряженное с участием в переговорах с представителями иностранных государств (часть 4 статьи 16 статьи 382 УК);

воспрепятствование работе ЦИК (часть 2 статьи 191 УК);

организация грубого нарушения порядка (часть 4 статьи 16 и часть 2 статьи 342 УК).

Павлу Латушко вменяют:

призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК);

создание экстремистских формирований и руководство ими (части 1 и 2 статьи 361-1);

разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК);

самовольное присвоение звания и власти, сопряженное с участием в переговорах с представителями иностранных государств (часть 4 статьи 16 статьи 382 УК);

воспрепятствование работе ЦИК (часть 2 статьи 191 УК);

превышение должностных полномочий (часть 3 статьи 426 УК);

получение взятки (часть 3 статьи 430 УК).

Против Сергея Дылевского возбуждено дело по статьям о заговоре с целью захвата власти, призывам к действиям против нацбезопасности, создании и руководства экстремистского формирования. Ольку Ковалькову обвиняют по тем же статьям, но еще и о разжигании вражды и о воспрепятствовании работе ЦИК.

Марии Мороз вменяют статьи о приготовлении к захвату и удержанию зданий и сооружений, приготовлении к участию в массовых беспорядках, заговоре с целью захвата власти, организации грубого нарушения порядка.

Ранее СК начал «специальное производство» против администраторов «Черной книги», участников Координационного совета, правозащитного центра «Вясна» и «Фонда спортивной солидарности». Такая процедура также коснется администраторов проекта «Нехта» и политика Валеря Цепкало.

21 июля Александр Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно, в отсутствие обвиняемого.