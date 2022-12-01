Следственный комитет передал в прокуратуру дело Тихановской и членов КС

Главное следственное управление СК закончило предварительное расследование в отношении представителей Координационного совета Светланы Тихановской, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского, Марии Мороз, сообщили в СК.
Дело в отношении представителей Координационного совета рассматривали в порядке специального производства, начатого в октябре. Сейчас СК передал уголовное дело генеральному прокурору для направления в суд.
Действия Тихановской квалифицированы по статьям:
Павлу Латушко вменяют:
Против Сергея Дылевского возбуждено дело по статьям о заговоре с целью захвата власти, призывам к действиям против нацбезопасности, создании и руководства экстремистского формирования. Ольку Ковалькову обвиняют по тем же статьям, но еще и о разжигании вражды и о воспрепятствовании работе ЦИК.
Марии Мороз вменяют статьи о приготовлении к захвату и удержанию зданий и сооружений, приготовлении к участию в массовых беспорядках, заговоре с целью захвата власти, организации грубого нарушения порядка.
Ранее СК начал «специальное производство» против администраторов «Черной книги», участников Координационного совета, правозащитного центра «Вясна» и «Фонда спортивной солидарности». Такая процедура также коснется администраторов проекта «Нехта» и политика Валеря Цепкало.
21 июля Александр Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно, в отсутствие обвиняемого.