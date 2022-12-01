Сотрудники ГУБОПиК разгромили квартиру матери погибшего калиновца

Сотрудники ГУБОПиК разгромили квартиру Натальи Сусловой, матери погибшего бойка полка Калиновского, Павла «Волата». Видео с последствиями опубликовал гомельский провластный телеграм-канал.

Видео смонтировано в стиле передачи «Квартирный вопрос». Сначала авторы показывают квартиру до погрома, а потом — с вываленными из шкафов вещами, посудой, поврежденной мебелью.

25 ноября стало известно о том, что против Натальи Сусловой возбуждено уголовное дело из-за интервью Сусловой телеканалу «Белсат».

Недавно таким же образом силовики разгромили квартиру мужа пресс-секретаря полка Калиновского Кристины Станкевич с позывным «Чабор».

В сентябре МВД признало добровольческий полк имени Кастуся Калиновского «экстремистским формированием».