Прокуратура подала в суд иск против жителя Столина, который пытался продать пойманную волчицу, так как животное пришлось усыпить

Прокуратура подала в суд иск о возмещении ущерба против жителя Столина, поймавшего волчицу, так как животное пришлось усыпить. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура пишет, что местный житель с помощью капкана поймал волчицу на территории охотничьих угодий в январе 2022 года, но не оформил специальное разрешение для содержания животного в неволе.

Житель Столина разместил объявление о продаже волчицы в группе в Viber. Под видом покупателей к нему домой приехали инспекторы охраны животного и растительного мира и привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований к добыче и содержанию в неволе диких животных (части 2 и 3 статьи 16.23 КоАП).

Волчицу должны были передать в национальный парк, но ветеринары были вынуждены ее усыпить — от полученной травмы у животного началось заражение крови, говорится в пресс-релизе.

Генпрокуратура оценила причиненный окружающей среде ущерб в 2 200 рублей.