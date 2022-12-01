«Белорусский расследовательский центр»: в Украине в плен попал беларус, который служил в «ЧВК Вагнера»

В плен украинских военных попал беларус, который воевал в «ЧВК Вагнера». Его личность смог установить «Белорусский расследовательский центр» с помощью «Кибперпартизан».

По информации БРЦ, 34-летнего пленного зовут Андрей Герилович. Он родом из деревни Заспа в Речицком районе. Он работал в колхозе «Советская Белоруссия», а потом служил прапорщиком в 86-й бригаде связи — воинской части 68 473 в Колодищах. Позже Герилович работал альпинистом-монтажником в частной фирме. Его жена отказалась от комментариев БРЦ.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил расследователям личность пленного. По его словам, он не знает обстоятельств пленения Гериловича, но сказал, что тот «участвовал в преступной войне против Украины».

20 ноября телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» опубликовал видео с беларусом. По словам пленного, его позывной «Заспа», он служил в шестом штурмовом отряде третьего штурмового взвода.