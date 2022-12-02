Священника Владислава Богомольникова арестовали в седьмой раз подряд

Суд Ленинского района Минска в седьмой раз подряд арестовал священнига Владислава Богомольникова на 13 суток, пишет «Вясна назірае».

По какой статье арестовали Богомольникова, не уточняется. Как пишут правозащитники, во время отбывания предыдущих арестов священник заболел ковидом.

Сотрудники ГУБОП задержали священника 31 августа, выломав дверь в его квартиру. На следующий день его арестовали на 14 суток по неизвестной статье.

16 сентября стало известно, что его арестовали на 15 суток. Вскоре после второго ареста последовал третий — вновь на 15 суток. 14 октября ему назначили очередные 15 суток, а после вновь арестовали на тот же срок.

Провластный канал «ЖС Premium» еще 1 сентября писал, что священник «пошел против собственного народа и собственной веры» и «собирал деньги на нужды нацистов из ВСУ». По информации канала, «привело его это все к уголовному делу по статье 361-1 УК РБ "Создание экстремистского формирования либо участие в нем"». Официальной информации об уголовном деле с тех пор не появилось.

Владислав Богомольников — клирик Минской епархии БПЦ, преподаватель Минской духовной академии. Он служил на «Площади Перемен» панихиду по Роману Бондаренко.