Посольства и консульства Украины в шести странах получили окровавленные посылки, в которых были глаза животных. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

«В посольства Венгрии, Нидерландов, Польши, Хорватии, Италии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные пакеты. В свертках находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом», — написал он.

Николенко добавил, что вход в квартиру посла в Ватикане «подвергся вандализму», а посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, но оно не подтвердилось после проверки.

Кроме того, посольство в США получило письмо с ксерокопией статьи, в которой содержалась критика Украины. Как и большинство других конвертов, это письмо синхронно с другими поступило с территории одной европейской страны, рассказал он. О какой стране идет речь, не уточняется.

«Имеем основания полагать, что проходит хорошо спланированная кампания террора и запугивание посольств и консульств Украины. Не в силах остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины», — прокомментировал инциденты министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

30 ноября Николенко сообщил, что в посольство Украины в Испании прислали конверт, который взорвался в руках сотрудника посольства; он получил легкое ранение.

Аналогичные посылки были обнаружены на авиабазе в городе Торрехон-де-Ардос и в испанской оружейной компании Instalaza; также они были перехвачены персоналом посольства США в Мадриде и сотрудниками службы безопасности премьер-министра Испании.