Суд приговорил журналиста Дмитрия Лукшу к 4 годам колонии

Минский областной суд назначил внештатному корреспонденту казахстанского телеканала «Хабар 24» Дмитрию Лукше 4 года колонии и 16 000 рублей штрафа, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд признал Лукшу виновным в дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК) и нарушении общественного порядка (статья 342 УК).

Приговор по этому делу вынесли еще троим. Жену Лукши Полину Половинко суд приговорил к 2,5 годам колонии и штрафу в 3 200 рублей по статье, Дениса Яровского — к 1,5 годам колонии и штрафу в 3 200 рублей, оператора Константина Никонорова — к 3 годам домашней химии и штрафу в 3 200 рублей. Пятая фигурантка дела — жена Яровского Анастасия — на суд не явилась, ее объявили в розыск, «Вясна».

Суд признал Половинко виновной в пособничестве в дискредитации Беларуси (часть 6 статьи 16 и статья 369-1 УК) и грубом нарушении порядка (статья 342 УК), Яровского — в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), Никонорова — в пособничестве в дискредитации Беларуси (часть 6 статьи 16 и статья 369-1 УК). Анастасии Яровской инкриминировали грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК), разжигание вражды (часть 1 статьи 130 УК) и призывы против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

Согласно материалам дела, Лукша создал для иностранного канала сюжеты, которые содержали «заведомо ложную информацию». Пресс-служба прокуратуры пишет, что в одном из них жена журналиста скрыла свое лицо и представилась гражданкой Сирии, проживающей в «стихийном лагере» в Беларуси. Следствие считает, что так она озвучила заранее заготовленный текст о несоблюдении прав мигрантов, дефиците воды и пищи.

Кроме того, утверждала прокуратура, в другом сюжете Лукша показал кадры с недостатком товаров и иностранной валюты, утверждая при этом, что они сняты в Беларуси.

Пресс-служба ведомства писала, что журналист с супругой в 2020 году участвовали в протестах. При этом в инстаграме Половинко размещала сообщения, в которых она негативно высказывалась о беларуских силовиках и призывала рабочих к забастовке, утверждает следствие.

Силовики задержали Лукшу 11 марта. По информации правозащитников, причиной для задержания стал его «последний сюжет» на казахстанском канале. В интернет-кэше сохранился материал от 6 марта, который сделал журналист: в нем описывается роль Беларуси в войне против Украины.

Ранее Лукша работал в «Белтелерадиокомпании», вел программу «Зона Х».