Суд над «рельсовым партизаном» Виталием Мельником пройдет в закрытом режиме

Судебный процесс по уголовному делу против «рельсового партизана» Виталия Мельника пройдет в закрытом режиме, пишет «Вясна».

Ему вменяют акт терроризма (часть 1 статьи 289 УК), умышленное приведение в непригодное состояние железнодорожных путей с целью акта терроризма (часть 4 статьи 309 УК), оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия (части 2 и 3 статьи 295 УК).

Генпрокуратура сообщала, что в марте он поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне Новосады-Борисов. Пресс-служба ведомства писала, что при задержании сотрудники милиции «обоснованно применили огнестрельное оружие» — выстрелили по его нижним конечностям из-за «реальной угрозы вооруженного сопротивления».

6 апреля телеграм-канал «Желтые сливы» сообщил о задержании 40-летнего мужчины из Минской области и троих бобруйчан за «подготовку диверсии» на железной дороге.

На видео с задержанием жителя Минского района силовики подбегают к красному Peugeot и разбивают стекло. После склейки видно, что мужчина лежит лицом в землю, затем следует еще одна склейка, и задержанный с перебинтованными ногами лежит уже лицом кверху, рядом заметна лужа крови.