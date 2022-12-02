«Вясна»: в Миорах задержали как минимум 13 человек, среди которых лауреат президентской премии

Правозащитный центр «Вясна» сообщает о задержании 13 человек 30 ноября в Миорах. В числе задержанных — лауреат премии президента «За духовное возрождение» Витольд Ермаленок.

Правозащитники пишут, что людей задерживали на Миорском металлопрокатном заводе и «в других местах». Причина задержаний неизвестна.

«Вясна» узнала имена троих задержанных — это Сергей Ерофеев, Витольд Ермаленок и его сын Антон.

Витольд Ермаленок — учитель истории, руководитель музейного объединения «Спадчына Міёрскага краю», лауреат премий «За духовное возрождение» и «Человек года Витебщины-2010».