Осужденного на 10 лет колонии адвоката Максима Знака поместили в ПКТ, пишет телеграм-канал «Право на защиту».

На какой срок Знака поместили в ПКТ, не уточняется. До этого его трижды помещали в ШИЗО, утверждает «Право на защиту».

6 сентября 2021 года Знака признали виновным в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК) и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (статья 357 УК).

Весь Координационный совет, в который входил Знак, следствие сочло «экстремистским формированием», настоящей целью создания которого была «координация протестной активности» и действий, направленных на захват власти и разжигание вражды в обществе.

24 мая КГБ внес Максима Знака в «список террористов».