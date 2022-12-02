Минский городской суд приговорил экс‑следователя к 7 годам колонии усиленного режима за «слив данных о силовиках»

Минский городской суд приговорил экс-следователя Николая Стороженко к 7 годам колонии усиленного режима по обвинению в разжигании вражды (статья 130 УК) и незаконном сборе и распространении информации о личной жизни (статья 179 УК), пишет «Вясна».

Согласно материалам дела, Стороженко «слил данные о силовиках» в каналы, связанные с протестами, пишут правозащитники. Бывший сокамерник осужденного рассказал правозащитникам, что в 2020 году Стороженко назначили вести дело против избитого силовиками 16-летнего подростка, но тот отказался и уволился из ведомства.

«Увольняться было тяжело, понимая что ждёт огромный долг за обучение и есть семья, но выполнять то, что противоречит совести ещё тяжелее. Я не хочу отправлять в архив материалы проверок, которые должны быть уголовными делами. Честных сотрудников в наших органах много, но они зажаты рамками приказов и долгов перед государством. Коллеги, если читаете это, ответьте себе на один вопрос: сможете ли Вы сказать "Честь имею". Я смог, моя совесть чиста», — рассказывал Стороженко о своем увольнении.