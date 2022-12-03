Прокурор намерен оспорить приговор гомельскому активисту Илье Миронову

Гомельского активиста Илью Миронова в октябре осудили на полтора года колонии по статье о дискредитации Беларуси и освободили в зале суда — с учетом времени, проведенного в СИЗО, суд счел, что он уже отбыл наказание. Однако прокурор намерен оспорить решение суда, об этом сам активист сообщил в фейсбуке.

Илья Миронов опубликовал пост с фото извещения об апелляционном протесте.

Миронова задержали 30 сентября 2021 года по «делу Зельцера». Сначала его обвиняли в разжигании вражды (статья 130 УК), однако позже статью изменили, судили активиста уже за дискредитацию Беларуси (статья 369-1 УК).

Уже после освобождения активиста задержали снова. Силовики проверили его телефон и нашли там подписку на «экстремистские» каналы. Суд арестовал Илью на пять суток. Об условиях в ИВС он рассказывал блогу «Шуфлядка».