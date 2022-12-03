Художника Алеся Пушкина этапировали в тюрьму в Гродно

Художника Алеся Пушкина этапировали в гродненскую тюрьму, сообщает правозащитный центр «Вясна».

11 ноября судья Ивацевичского района Александр Крылович постановил перевести Пушкина на тюремный режим на полтора года.

Пушкина задержали 30 марта 2021 года. Через год его приговорили к 5 годам строгого режима по обвинению в надругательстве над госсимволами (статья 370 УК) и разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК). На одном из заседаний художник в знак протеста порезал себе живот.



Алесь Пушкин — автор манифеста соц-арта, художник, перформер. Самый известный его перформанс — «Гной для прэзідэнта» (1999 год), во время которого он перевернул тележку с навозом перед администрацией Александра Лукашенко. За это он был приговорен к двум годам лишения свободы условно.