«Июнь, а человек с зимней одеждой». Минчанина, который несколько месяцев провел на Окрестина, будут судить за комментарии

12 декабря Мингорсуд начнет рассматривать дело 36-летнего Виталия Енаровича, сообщает правозащитный центр «Вясна». Силовики задержали минчанина в марте, по данным правозащитников, несколько месяцев он провел на Окрестина.

«Покаянное» видео с Виталием было публиковано в провластных телеграм-каналах 21 марта. На нем задержанный говорил, что принимал участие в акциях протеста после выборов, писал оскорбительные комментарии о беларуских и российских военных. С тех пор правозащитникам не было известно ничего о дальнейшей судьбе Енаровича. Но недавно вышедший из ЦИП на Окрестина мужчина рассказал правозащитникам про своего сокамерника Виталия Енаровича.

«Он на тот момент отбывал уже пятую или шестую административку, не выходя на свободу. Представьте, июнь, а человек с зимней одеждой, ботинками, ни разу не стригся за все это время. Но в то же время — никакой тоски, позитивный, на правах старожила уже поддерживает порядок», — рассказал он.

На днях в расписании судов появилась информация про суд над Енаровичем, ему предъявлено обвинение по статьям о разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК) и грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК).