Руководители Беларуского конгресса демократических профсоюзов признали вину в суде

20 декабря Минский городской суд начал рассматривать дело руководства Беларуского конгресса демократических профсоюзов — председателя Александра Ярошука, его заместителя Сергея Антусевича и бухгалтера Ирину Бут-Гусаим, сообщает правозащитный центр «Вясна». В суде обвиняемые полностью признали вину.

Сергей Атусевич и Ирина Бут-Гусаим обвиняются в грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), а Александр Ярошук — еще и в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

Руководителей «Белорусского конгресса демократических профсоюзов» задержали 19 апреля 2022 года, дома у Александра Ярошука и Сергея Антусевича провели обыски. Сам Беларуский конгресс демократических профсоюзов был ликвидирован решением Верховного суда.