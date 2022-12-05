Беларуские беженцы переправляются в Литву через Неман в гидрокостюмах — литовская погранслужба

Литовское издание LRT опубликовало репортаж про ситуацию на беларуско-литовской границе. Командир пограничного пункта «Капчяместис» Альгис Киселюс рассказал в том числе и о политических беженцах из Беларуси. Они, по его словам, часто прибывают в Литву через Неман в гидрокостюмах.

По словам пограничников, обычно тех, кто бежит из Беларуси в Литву таким образом, на родине судят за участие в протестах или комментарии.

Как рассказал сотрудник пограничной службы Валдас Юдзявичюс, один из беларусов показал постановление суда, из которого следовало, что его осудили за комментарий «с таким головастым президентом, как А. Лукашенко, нам еще далеко до Вашингтона».

По словам пограничников, в Литву от преследования в Беларуси бегут люди разного возраста и образования, среди них встречаются и студенты, и «руководители театров».

«В последних случаях беларусы говорили, что пытались уехать в Грузию, но их не выпускали, поэтому они оставались в России несколько месяцев, но уехать оттуда больше никуда не получалось. В итоге, как рассказал беларус, его жена и дочь уехали в Калининград, а оттуда в Польшу, просят убежища, а он сам пытается здесь получить убежище», — рассказал об одном из случаев Альгис Киселюс.