Фигурантам «дела ОГСБ» присудили от 13 до 20 лет колонии

В Минском областном суде огласили приговор по «делу Отрядов гражданской самообороны» — фигурантам присудили от 13 до 20 лет колонии, сообщает Sputnik.

Наталью Матвееву приговорили к 14 годам колонии общего режима, Алексея Глотова и Дмитрия Сосновского — к 20 годам колонии усиленного режима. Вадиму Гулевичу и Кириллу Ашураку присудили 18 и 13 лет колонии соответственно.

Фигурантам предъявлены обвинения в сумме по десяти статьям. Среди них — участие в организации, созданной для осуществления террористической деятельности (часть 2 статьи 290-4 УК); приготовлении и пособничестве акту терроризма и акте терроризма (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 289 УК, часть 6 статьи 16 и часть 2 статьи 289, часть 2 статьи 289 УК); призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК); разжигании социальной вражды или розни (часть 1 статьи 130 УК).

Большая часть подробностей о том, как КГБ представляет участников ОГСБ и их предполагаемые преступления, известна из фильма телеканала ОНТ с названием «20 Террор 21». По версии спецслужбы, одним главных преступлений стала попытка покушения на ведущего СТВ Григория Азаренка летом 2021 года.

В августе 2021 года Верховный суд Беларуси признал ОГСБ террористической организацией.