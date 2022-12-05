«Радыё Свабода»: музыкантов из группы Tor Band в третий раз подряд арестовали на 15 суток

Музыкантов рогачевской группы Tor Band Дмитрия Головача и Евгения Бурло в третий раз подряд арестовали на 15 суток, пишет «Радыё Свабода».

По какой статье судили музыкантов и когда прошли заседания, издание не уточняет. По информации источника «Радыё Свабоды», Головачу и Бурло «за каждую песню дают 15 суток».

14 ноября музыкантов не выпустили на свободу после 15 суток ареста.

28 октября в Рогачеве силовики задержали участников Tor Band. Их арестовали на 15 суток по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП). Позже правозащитники сообщили, что в тот же день задержали и фотографа Андрея Салова.

В конце августа 2022 года суд Центрального района Гомеля признал «экстремистскими материалами» соцсети группы и песни «Жыве»,"Уходи», «Кто, если не ты?», «Мацi, «Мы — не народец», «Без вайны», «Беларус беларусу беларус»,"Dead Мороз», «Мы станем сильней!», и «Родная Зямля».