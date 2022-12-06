Учительницу из Хойников приговорили к 4 годам колонии за «отправку видео в телеграм‑канал "Беларускі Гаюн"»

Областной суд Гомеля признал учительницу из Хойнков Ирину Абдукерину виновной в содействии экстремистской деятельности (часть 1 и 2 статьи 361-4 УК), дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК) и разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК) и приговорил к 4 годам колонии, пишет волонтерская инициатива MAYDAY.

Как утверждает MAYDAY, Абдукерину обвиняли в том, что она сфотографировала перемещение колонны военной техники и отправила снимки в телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Учительницу задержали 5 апреля, пишут волонтеры.