В Украине возбудили уголовное дело из‑за избиения добровольца полка Калиновского бойцами батальона «Террор»

В Украине возбудили уголовное дело из-за избиения добровольца полка Калиновского представителями батальона «Террор», сообщил представитель полка Николай Демиденко на пресс-конференции в Киеве.

По какой статье возбуждено уголовное дело и против кого конкретно, Демиденко не уточнил.

28 ноября в чате «Беларуский Дом в Украине» появилось сообщение о том, что в Николаеве бойцы батальона «Террор» «взяли в плен и пытали» добровольца из полка Калиновского. Информацию об избиении «Медиазоне» подтвердили в пресс-службе полка.

По словам написавшего в чат источника, бойцу стянули руки и наносили удары по разным частям тела, «выдавливали глаза, душили и заставляли сесть на бутылку». Кроме того, заставили сказать на камеру, что доброволец занимался мародерством в Александровке, «склоняли к суициду и предлагали убить куратора ГУР».

Из медицинской выписки, которую он прикрепил к сообщению, следовало, что пострадавшего бойца зовут Артем Лемешко. В документе говорится, что в больницу он поступил в состоянии средней степени тяжести через 8 часов после получения травмы в результате избиения.

Представитель батальона «Террор» Родион Батулин на запрос о комментарии ответил «Медиазоне», что у него «нет времени на опровержение всей хуйни, которую он каждый день слышит о батальоне».