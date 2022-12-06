Дарью Лосик обвиняют в «содействии экстремистской деятельности» — прокуратура направила уголовное дело в суд

Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело в отношении Дарьи Лосик за содействие экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК), сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.

Согласно материалам дела Лосик дала интервью телеканалу «Белсат», который признан экстремистским формированием.

«Она дала личную негативную оценку государственным органам, к компетенции которых отнесено осуществление уголовного преследования и отправление правосудия. При этом сообщила, что ее супруг не совершал уголовно наказуемых деяний и осужден незаконно. Призывала родственников других осужденных последовать ее примеру», — пишет пресс-служба.

Прокурор оставил прежней меру пресечения — заключение под стражу.

Силовики задержали жену осужденного блогера Игоря Лосика Дарью 18 октября. Утром к Дарье пришли с обыском, после чего ее задержали на трое суток в рамках уголовного дела по неназванной статье и «повезли в Брест». Дочь Паулину передали родителям Дарьи.

Позже близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки Центра» также сообщил, что Дарью задержали за «содействие экстремистской деятельности». Канал опубликовал «покаянное» видео с Дарьей — в ролике она говорит, что задержана за интервью «Белсату» 17 апреля 2022 года.

Игоря Лосика задержали 25 июня 2020 года. 15 декабря 2020 года блогер в знак протеста объявил голодовку, которую держал 42 дня. 14 декабря 2021 года Лосика осудили на 15 лет колонии усиленного режима в рамках «дела Тихановского».

Во вторую годовщину задержания блогера Игоря Лосика его жена Дарья записала видеообращение к Александру Лукашенко и предложила обменять мужа на себя.