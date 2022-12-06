Суд в Гродно приговорил местного жителя к 9 годам колонии за «регистрацию в плане "Перамога" и участие в "деструктивных" чатах»

Гродненский областной суд приговорил 32-летнего местного жителя Сергея Нелепко к 9 годам колонии, пишет «Вясна».

Суд прошел 16 ноября, но о его результатах стало известно только сейчас. Нелепко признали виновным в приведении в негодность транспортного средства или путей сообщения (часть 1 статьи 309 УК), незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия (часть 2 статьи 295 УК), насилии над милиционером (статья 364 УК), призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), массовых беспорядках (часть 1 статьи 293 УК), оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), насилии либо угрозе насилия в отношении должностного лица (часть 2 статьи 366 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

Подробности дела неизвестны. Как пишут правозащитники, Нелепко задержали в марте. На «покаянном» видео, опубликованном в провластный телеграм-каналах, он рассказал, что его задержали за регистрацию в плане «Перамога» и за участие в «деструктивных чатах», где он «призывал к насилию над правоохранителями», пишет «Вясна».

КГБ внес Сергея Нелепко в «список террористов».