Газета «Белорусы и рынок» приостанавливает свой выход в печатной и в PDF версиях, пишет «Позірк» со ссылкой на саму редакцию.

Как пишет издание, выхода газеты не будет до первой половины 2023 года. Выйдет ли номер «Белорусы и рынок» после этого, неизвестно.

По информации «Позірка», у газеты были «финансовые проблемы». Как объяснили «Медиазоне» в редакции газеты, причина приостановки выхода — в приказе Министерства информации.

Газета «Белорусы и рынок» основана в 1990 году. В июле Министерство информации заблокировало сайт издания.

18 мая директора «Белорусов и рынка» Константина Золотых и бухгалтера Юлию Кохно задержал КГБ, а главреда газеты Андрея Александровича допросили в том же ведомстве. К вечеру Кохно и Александровича освободили. Золотых предъявили обвинение в разжигании вражды, соединенном с насилием или совершенным должностным лицом (часть 2 статьи 130 УК).

Обновлено 7 декабря в 08:32. Добавлен комментарий от редакции газеты.