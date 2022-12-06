Суд над «рельсовыми партизанами» Сергеем Плешкуном и Юрием Сельвичем пройдет в закрытом режиме

Судебный процесс по уголовному делу против «рельсовых партизан», 34-летнего Сергея Плешкуна и 45-летнего Юрия Сельвича, пройдет в закрытом режиме, пишет «Вясна».

Двух жителей Мозыря обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса: незаконные изготовление предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (часть 2 статьи 295-3 УК), террористический акт (часть 2 статьи 289 УК), организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения (часть 4 статьи 309 УК), порча имущества (статьи 341 УК), разжигание вражды (часть 1 статьи 130 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 статьи 361 УК).

Согласно материалам дела, с августа 2020 года по февраль 2022 года Плешкун и Сельвич закупали ингредиенты для производства «коктейлей Молотова» и взрывчаток, чтобы совершить с их помощью террористические акты.

17 марта 2022 года сотрудница телеканала «Беларусь 1» Ксения Лебедева выпустила сюжет под названием «Теракт местного раZлива», в котором рассказала о двух жителях Мозыря — Сергее Плешкуне и Юрии Сельвиче.

На оперативной съемке двое человек в помещении, похожем на гараж, обсуждают, как можно повредить рельсы. Сначала слышна реплика о «накладке на рельсы» устройства, которые собеседники описывают как «трамплинчик». После склейки один из них предлагает «резать рельсы и разворачивать их в сторону», а затем речь заходит о коктейлях Молотова.

По утверждению Лебедевой, у мужчин изъяли 45 пустых бутылок, семь баллонов с белой и красной краской, селитру, пневматический пистолет Макарова и «четыре баллона для зарядки, в том числе, легковоспламеняющуюся жидкость», две бейсбольные биты, пять петард «Кобра», нож, бчб-браслет и макет гранаты Ф-1. Мозырчане стали фигурантами дела о приготовлении к теракту.

