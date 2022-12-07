Депутаты в первом чтении приняли законопроект о введении смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом

Палата представителей в первом чтении приняла законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», предполагающий введение смертной казни по статье об измене государству, совершенной должностным лицом или военнослужащим (часть 2 статьи 356 УК), сообщает пресс-служба Палаты представителей.

Такое решение принято для «сдерживающего воздействия на деструктивные элементы» и «демонстрации решительной борьбы с изменой государству».

Кроме того, законопроект вводит дополнения в статью о дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК) — в нее предлагают внести пункты о дискредитации «Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций Республики Беларусь».