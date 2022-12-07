Палата представителей проголосовала за введение в УК ответственности за дискредитацию армии и силовиков

Палата представителей в первом чтении проголосовала за законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», который вводит статью в УК о дискредитации армии и силовиков, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Дополнения предлагают внести в статью УК о дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК), пишет пресс-служба. Ее предлагают дополнить пунктами о дискредитации «Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций Республики Беларусь».

Предлагаемые изменения в УК в Палате представителей назвали «превентивной мерой распространению заведомо ложной несоответствующей действительности информации о белорусской армии и других "силовых структурах"».