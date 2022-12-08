Здание культурного хаба ОК16 продают на торгах, лот под названием «Комплекс капитальных строений по адресу г. Минск, ул. Октябрьская 16» размещен на сайте аукционной площадки «Белреализация».

Начальная стоимость комплекса строений — 12,63 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 декабря, сами торги пройдут 28 декабря.

Минский культурный хаб ОК16 приостановил свою деятельность по требованию МЧС в начале января 2021 года. Компания «АртКорпорейшн», которая арендовала площадку, сообщила об отмене всех мероприятий.