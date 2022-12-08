Минский городской суд по ошибке внес в расписание рассмотрение дела против отца спортсменки Александры Герасимени

Утром в расписании Минского городского суда появилась информация о заседании по делу отца спортсменки Александры Герасимени Виктора, но через несколько часов ее изменили.

В сообщении суда говорилось, что его обвиняют в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

Через пару часов имя Виктора Герасимени изменили на имя его дочери — Александры Герасимени. Обвинение осталось тем же.

Судебное разбирательство назначили и по делу коллеги Герасимени Александра Опейкина, которого обвиняют по статье о действиях против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

«Специальное производство» против них СК начал 29 сентября.

В апреле 2021 года создателей фонда Александру Герасименю и Александра Опейкина были объявлены в розыск.

Герасименя и Опейкин в августе 2020 года создали «Белорусский фонд спортивной солидарности». По версии СК, они «распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества». По мнению ведомства, под их давлением из Беларуси перенесли несколько крупных спортивных мероприятий.

Обновлено в 11:16. Добавлена информация об изменении данных на сайте суда.