Суд оштрафовал поручителей гомельчанки, не явившейся на рассмотрение дела, более чем на 7 тысяч рублей

Гомельский облсуд 26 октября рассматривал дело в отношении Алены Кравец, обвиняемой по статье о содействии экстремисткой деятельности (часть 1 статья 361-4 УК). В качестве меры пресечения суд избрал личное поручительство, однако на следующее заседание 31 октября Алена Кравец не явилась. Двух ее поручителей оштрафовали более чем на семь тысяч рублей, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, поручители Алены Кравец — жители Гомеля, 57 и 66 лет. Суд Центрального района Гомеля оштрафовал одного поручителя на 120 базовых величин (3,84 тысячи рублей), вторую поручительницу на 100 базовых величин (3,2 тысячи рублей).

Суд также изменил Алене Кравец меру пресечения на заключение под стражу и объявил ее в розыск.