Гражданину Латвии в Беларуси предъявлено обвинение в разжигании вражды и еще по трем статьям

Мингорсуд 14 декабря начнет рассмотрение дела гражданина Латвии Дмитрийса Михайловса. Ему предъявлено обвинение по четырем статьям УК, фамилия Михайловса появилась в расписании судов.

Гражданина Латвии будут судить по четырем статьям — призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361), оскорбление представителя власти (статья 369), разжигание вражды (часть 2 статьи 130) и оскорбление Лукашенко (части 1 и 2 статьи 368).

В октябре 2022 года КГБ включил Михайловса в «перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности».