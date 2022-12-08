Силовики снова задержали гомельского активиста Илью Миронова, сообщает правозащитный центр «Вясна». Это случилось, когда он пошел в РУВД для профилактической беседы. Причины задержания пока неизвестны.

В октябре 2022 года суд приговорил Илью Миронова к полутора годам колонии по «делу Зельцера» и освободил в зале суда — с учетом времени, проведенного в СИЗО, судья счел, что он уже отбыл наказание.

В ноябре активиста снова задержали . Силовики проверили его телефон и нашли там подписку на «экстремистские» каналы. Суд арестовал Илью на пять суток. Об условиях в ИВС он рассказывал блогу «Шуфлядка».

Позже стало известно, что прокурор намерен оспорить приговор, вынесенный Миронову в октябре.